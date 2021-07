Roma. Difende un’amica: 28enne aggredito e picchiato ferocemente dal branco (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ partito tutto da un apprezzamento fatto da un gruppo di giovani nei confronti di una ragazza che chiacchierava con degli amici. Intervenuto per Difenderla, un ragazzo di 28 anni è stato aggredito dal branco prima verbalmente e poi a calci e pugni. Chiamato il 112 NUE per segnalare quanto stesse accadendo, l’operatore della Polizia di Stato ha inviato una pattuglia dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Laura Petroni, che è immediatamente arrivata in Via delle Tre Fontane. Arrestato 23enne B.G., 23enne Romano, era ancora sul posto mentre i suoi complici si erano dati alla fuga: bloccato ed arrestato, dovrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ partito tutto da un apprezzamento fatto da un gruppo di giovani nei confronti di una ragazza che chiacchierava con degli amici. Intervenuto perrla, un ragazzo di 28 anni è statodalprima verbalmente e poi a calci e pugni. Chiamato il 112 NUE per segnalare quanto stesse accadendo, l’operatore della Polizia di Stato ha inviato una pattuglia dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Laura Petroni, che è immediatamente arrivata in Via delle Tre Fontane. Arrestato 23enne B.G., 23enneno, era ancora sul posto mentre i suoi complici si erano dati alla fuga: bloccato ed arrestato, dovrà ...

