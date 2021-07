Roma, controlli nel fine settimana: sanzionati 5 venditori abusivi in pieno centro (Di lunedì 26 luglio 2021) Durante il fine settimana, soprattutto nella zona turistica di Roma, proseguono i controlli su tutto il territorio messe in campo dai Carabinieri, finalizzate ad arginare i fenomeni di illegalità diffusa, abusivismo o degrado. Nella zona turistica compresa tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno sanzionato 5 persone – 4 cittadini del Bangladesh e un cittadino del Pakistan – sorpresi in strada a vendere merce senza la prevista autorizzazione. I militari hanno sequestrato decine di bottigliette d’acqua che i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Durante il, soprattutto nella zona turistica di, proseguono isu tutto il territorio messe in campo dai Carabinieri, finalizzate ad arginare i fenomeni di illegalità diffusa,smo o degrado. Nella zona turistica compresa tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, i Carabinieri del Comandopiazza Venezia hanno sanzionato 5 persone – 4 cittadini del Bangladesh e un cittadino del Pakistan – sorpresi in strada a vendere merce senza la prevista autorizzazione. I militari hanno sequestrato decine di bottigliette d’acqua che i ...

