Monica734322417 : RT @MediasetTgcom24: I devastanti roghi nell'Oristanese: ecco cosa rischiano i piromani #sardegna - SignorAldo : RT @purple_lady18: 15 roghi, stime di almeno 10.000 ettari di terreno bruciati, animal bruciati vivi, aziende agricole in ginocchio, villag… - marco_moggio : RT @purple_lady18: 15 roghi, stime di almeno 10.000 ettari di terreno bruciati, animal bruciati vivi, aziende agricole in ginocchio, villag… - Affaritaliani : Roghi nell'Oristanese: 1.500 sfollati, è stato di emergenza - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: I devastanti roghi nell'Oristanese: ecco cosa rischiano i piromani #sardegna -

Abbiamo chiesto più uomini e mezzi per i controlli di secondo livello per contrastare il problema deitossici che agiscano contro la filiera del nero in modo preventivo e azioni repressive più ...Ventimila ettari andati in fumo, aziende e case bruciate, bestiame ucciso, 1.500 sfollati. È stato di emergenza per i'Oristanese, in Sardegna, dove è stato proclamato lo stato di emergenza. L'attività dei vigili del fuoco prosegue senza sosta: 7500 uomini, 20 mezzi aerei (7 Canadair e 13 elicotteri) ...Proseguono le operazioni di soccorso a seguito degli incendi boschivi che da alcuni giorni stanno interessando la provincia di Oristano, nei territori di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Fross ...Dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per due roghi di vaste dimensioni che si sono sviluppati nelle zone di Torre ...