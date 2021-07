(Di lunedì 26 luglio 2021) Le prospettive che si stanno evidenziando relativamente al prossimo anno scolastico non possono che definirsi preoccupanti. “Quello che ormai appare evidente – afferma Ornella, Segretario Nazionale UGL– è come tutti gli impegni assunti per ladall’Esecutivo stiano miseramente naufragando. Ci stiamo avviando verso l’ennesimoche coinvolge il nostro settore, unche questa volta rappresenterà la deriva completa dell’idea istituzionale d’istruzione”. L'articolo .

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Insegnanti di sostegno, a due mesi dal ritorno a scuola non si sa quanti ne saranno assunti - PadovanicNicola : RT @lofioramonti: A due anni dalle mie dimissioni, causate proprio dalla mancanza di attenzione e volontà nei confronti di questi problemi,… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Cuzzupi (UGL): “Siamo al fallimento annunciato. Intervenga Draghi” - infoitinterno : Letta (Pd): “Basta Dad, la priorità è il ritorno a scuola in presenza, sì al green pass” - Federic72291117 : RT @lofioramonti: A due anni dalle mie dimissioni, causate proprio dalla mancanza di attenzione e volontà nei confronti di questi problemi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola

Non ha sciolto i nodi sullail decreto approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri. Preoccupa però la ... E preoccupa ilin classe a settembre. L'incubo è quello di un...... eletta, all'unanimità, isola felice e Covid free dove poter progettare unalla vita ... La prova che il made in Italy fa(e gola) nel mondo è data dalla Francia, Paese leader nella ...Scuola: Assunzioni Docenti Organico Covid 2021, ultime novità – Con l’arrivo del nuovo anno scolastico già si annuncia che dal mese di settembre al mese di dicembre saranno assunti ulteriori insegnan ...Risponde così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, alla domanda se sia favorevole all’obbligo vaccinale per i docenti per scongiurare il ritorno alla didattic ...