Riforma sanitaria lombarda | dalle Associazioni dei pazienti un appello a migliorarla

Milano 26 luglio 2021. "Il criterio di una Casa di comunità ogni 50mila abitanti: come può essere implementato nelle valli o nelle zone montuose, dove la popolazione è più rada?" La Lombardia vuole rilanciare la sanità territoriale, rivedendo quella che è l'attuale legge 23 del 2015. Qual è il pensiero delle Associazioni di pazienti? Motore Sanità lo ha domandato ai diretti interessati, nel corso del webinar "LA NUOVA Riforma sanitaria lombarda", con l'obiettivo di raccogliere idee e proposte migliorative. Questa occasione ha voluto essere un ponte di Incontro tra i cittadini e le istituzioni per ...

