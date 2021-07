Riapertura stadi, solo la Juve al 50%? Beffa San Siro: i dettagli (Di lunedì 26 luglio 2021) Beffa San Siro per l’Inter e tutti i tifosi nerazzurri: per pochi centimetri di spazio, il Meazza non potrà riaprire al 50% della capienza L’allarme lanciato dall’ad Beppe Marotta sul tema Riapertura stadi fotografa bene la situazione in cui rischia di finire l’Inter. A San Siro la distanza tra due posti separati da un singolo seggiolini è di 88 centimetri, meno del metro che il governo impone alle società per riaprire al 50% della capienza. È il comma 2 del decreto del 22 luglio, quello che allarga finalmente il bacino del pubblico negli stadi, ma che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021)Sanper l’Inter e tutti i tifosi nerazzurri: per pochi centimetri di spazio, il Meazza non potrà riaprire aldella capienza L’allarme lanciato dall’ad Beppe Marotta sul temafotografa bene la situazione in cui rischia di finire l’Inter. A Sanla distanza tra due posti separati da un singolo seggiolini è di 88 centimetri, meno del metro che il governo impone alle società per riaprire aldella capienza. È il comma 2 del decreto del 22 luglio, quello che allarga finalmente il bacino del pubblico negli, ma che ...

