Riapertura scuole, mascherina in classe e ritorno della Dad e degli scaglionamenti orari. Le ipotesi (Di lunedì 26 luglio 2021) Mentre sul fronte vaccinazione, sia del personale scolastico che degli studenti, si giova una partita delicata che vedrà delle novità nelle prossime settimane, senz'altro il ritorno a scuola di settembre mantiene la centralità del dibattito. Così come come restano centrali le incognite legate a questo nuovo back to school. L'articolo .

M5S_Camera : Abbiamo chiesto più volte al Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili quali misure intenda adottare in… - orizzontescuola : Riapertura scuole, mascherina in classe e ritorno della Dad e degli scaglionamenti orari. Le ipotesi - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @picovive: In famiglia tutti vaccinati (finalmente), tranne figlio in età non vaccinabile. Se alla riapertura delle scuole dovesse accad… - picovive : In famiglia tutti vaccinati (finalmente), tranne figlio in età non vaccinabile. Se alla riapertura delle scuole dov… - maclacle : @SI_sinistra Salvini e meloni si assoneranno la responsabilità della NON riapertura delle scuole -