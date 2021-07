Riapertura scuole e vaccinazioni: il nodo ancora da sciogliere (Di lunedì 26 luglio 2021) Riapertura delle scuole in sicurezza: il nodo è ancora da sciogliere riguarda le vaccinazioni dei dubbiosi, ma è necessario scongiurare la Dad Figliuolo ha stamane dichiarato, come riposta il Corriere della Sera, che: «Riaprire la scuola i in presenza è un imperativo categorico. Nove regioni con troppo personale scolastico non vaccinato» e, dunque, si rende necessario intensificare le vaccinazioni e convincere i dubbiosi:« La comunità scientifica dice che i vaccini sono sicuri per la popolazione dai 12 anni in su. Dobbiamo riaprire le scuole, è un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 luglio 2021)dellein sicurezza: ildariguarda ledei dubbiosi, ma è necessario scongiurare la Dad Figliuolo ha stamane dichiarato, come riposta il Corriere della Sera, che: «Riaprire la scuola i in presenza è un imperativo categorico. Nove regioni con troppo personale scolastico non vaccinato» e, dunque, si rende necessario intensificare lee convincere i dubbiosi:« La comunità scientifica dice che i vaccini sono sicuri per la popolazione dai 12 anni in su. Dobbiamo riaprire le, è un ...

