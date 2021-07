Advertising

antennasud_13 : Calcio | Ore febbrili per ripescaggi e riammissioni, la Fidelis è quarta - sportli26181512 : #Governance #Notizie Riammissioni e ripescaggi: le norme in ottica caso Chievo: Articolo a cura dell’Avv. Flavia To… - CalcioFinanza : Riammissioni e ripescaggi: le norme alla luce del caso #Chievo - PiacenzaPress : Serie C - Oggi si decide sulle cinque escluse, poi ci saranno subito ripescaggi o eventuali riammissioni - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Figc, programmato il Consiglio Federale per ratificare le riammissioni e i ripescaggi di #SerieB e #SerieC -

Ultime Notizie dalla rete : Riammissioni ripescaggi

Calcio e Finanza

... "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Figc, la data del Consiglio federale per ratifica domande" } ...... previsto il consiglio federale La FIGC ha annunciato la data del prossimo consiglio federale: il 27 luglio al vaglio le ammissioni e iin Serie B e Serie C. "Si svolgerà martedì 27 luglio ...La Samb aspetta di conoscere il proprio destino: riammissione in Serie C o il ricorso alla giustizia ordinaria (Tar e poi eventualmente Consiglio di Stato). All ...Cresce l'attesa per ripescaggi e riammissioni in Serie C. In Puglia, alla finestra, c'è la Fidelis Andria: oggi arriverà la dec isione del Collegio di Garanzia del Coni ...