Renzi: “La Puglia ha ampie potenzialità di crescita” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Ho un rapporto con la Puglia straordinario, ho un quarto della famiglia pugliese. Credo che questa regione abbia ampie potenzialità di crescita. Penso che lo straordinario impatto che del PNRR potrà far crescere ulteriormente questa regione in termini di posti di lavoro”. Lo ha detto Matteo Renzi rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione del libro “Controcorrente”, a Bari. bel/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) “Ho un rapporto con lastraordinario, ho un quarto della famiglia pugliese. Credo che questa regione abbiadi. Penso che lo straordinario impatto che del PNRR potrà far crescere ulteriormente questa regione in termini di posti di lavoro”. Lo ha detto Matteorispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione del libro “Controcorrente”, a Bari. bel/pc/gtr su Il Corriere della Città.

