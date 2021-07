Regno Unito, i casi di Covid calano per il sesto giorno consecutivo, ma il governo è cauto: «Non siamo fuori pericolo» (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi 26 luglio il Regno Unito ha riscontrato un enorme calo dei numeri dei casi di Coronavirus per il sesto giorno consecutivo: un dato incoraggiante che però lascia estremamente cauti sia Downing Street che gli esperti britannici sui numeri della pandemia. Lunedì il Regno Unito ha registrato 24.950 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, il bilancio giornaliero più basso in tre settimane. Lo riporta il Guardian, aggiungendo che il numero di nuovi casi è diminuito per sei giorni consecutivi, mentre il numero di pazienti ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi 26 luglio ilha riscontrato un enorme calo dei numeri deidi Coronavirus per il: un dato incoraggiante che però lascia estremamente cauti sia Downing Street che gli esperti britannici sui numeri della pandemia. Lunedì ilha registrato 24.950 nuovidi coronavirus in 24 ore, il bilancio giornaliero più basso in tre settimane. Lo riporta il Guardian, aggiungendo che il numero di nuoviè diminuito per sei giorni consecutivi, mentre il numero di pazienti ...

