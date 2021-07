Redmi Buds 3 Pro: ANC e resistenza certificazione IPX4 (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Redmi Buds 3 Pro sono state pensate e commercializzate, a livello globale, come versione aggiornata delle Redmi AirDots 3 Pro che sono state svelate in Cina a maggio di questo anno. Le nuove Redmi Buds 3 Pro migliorano la qualità della voce trasmessa grazie alla modalità trasparenza e alla cancellazione attiva del rumore. Le Buds 3 Pro hanno, essenzialmente, lo stesso design e le stesse caratteristiche degli AirDots 3 Pro. Il design è compatto e sono disponibili in due opzioni di colore: grigio chiaro e nero. Sono inoltre dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) per la riduzione ... Leggi su all-i-tech (Di lunedì 26 luglio 2021) Le3 Pro sono state pensate e commercializzate, a livello globale, come versione aggiornata delleAirDots 3 Pro che sono state svelate in Cina a maggio di questo anno. Le nuove3 Pro migliorano la qualità della voce trasmessa grazie alla modalità trasparenza e alla cancellazione attiva del rumore. Le3 Pro hanno, essenzialmente, lo stesso design e le stesse caratteristiche degli AirDots 3 Pro. Il design è compatto e sono disponibili in due opzioni di colore: grigio chiaro e nero. Sono inoltre dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) per la riduzione ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Redmi Buds 3 Pro, nuovi auricolari in arrivo: sono gli AirDots 3 Pro per il mercato globale - Tech4D_ : Redmi Buds 3 Pro sono ufficiali in Europa: l’ANC sotto i 50 euro - RealQuickEd1s : RT @xiaomiItalia: Sono in arrivo molti annunci dedicati alla Smart Life Xiaomi! ?? ?? Le Redmi Buds 3 Pro con cancellazione del rumore attiva… - xiaomiItalia : Sono in arrivo molti annunci dedicati alla Smart Life Xiaomi! ?? ?? Le Redmi Buds 3 Pro con cancellazione del rumore… - infoitscienza : Redmi Buds 3 Pro, nuovi auricolari in arrivo: sono gli AirDots 3 Pro per il mercato -