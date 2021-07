Raphael Saadiq e le radici nere del rock ‘n’ roll (Di lunedì 26 luglio 2021) L’album Stone rollin’ è il capolavoro di uno dei più grandi produttori del soul degli anni novanta. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 26 luglio 2021) L’album Stonein’ è il capolavoro di uno dei più grandi produttori del soul degli anni novanta. Leggi

Advertising

d_cassandro : Il revival dell'R&B dei primissimi anni 90 per me comincia con Tony! Toni! Toné! (Raphael Saadiq è il signore in… - d_cassandro : Ogni tanto mi chiedo perché Raphael Saadiq non sia l'artista più famoso e ricco del mondo. - d_cassandro : La gioia di riascoltare dopo anni Stone Rollin' di Raphael Saadiq. -

Ultime Notizie dalla rete : Raphael Saadiq Raphael Saadiq e le radici nere del rock 'n' roll Esaurita l'esperienza di Tony! Toni! Toné!, Raphael Saadiq s'impone come autore e produttore, e diventa un punto di riferimento per l'intera scena del cosiddetto Nu soul, il nuovo soul degli anni ...

Arcadegeddon - prova Per chi non lo sapesse, Illfonic ha tra i suoi founder Charles Brungardt, Mix Engineer e collaboratore di Raphael Saadiq (tra i musicisti più importanti, negli Anni '90, del panorama R&B). L'...

Raphael Saadiq e le radici nere del rock ‘n’ roll - Daniele Cassandro Internazionale Arcadegeddon - prova Arcade Geddon è il nuovo looter shooter di IllFonic, un multiplayer co-op fino a tre giocatori che unisce PvE, PvP e mappe procedurali.

Esaurita l'esperienza di Tony! Toni! Toné!,s'impone come autore e produttore, e diventa un punto di riferimento per l'intera scena del cosiddetto Nu soul, il nuovo soul degli anni ...Per chi non lo sapesse, Illfonic ha tra i suoi founder Charles Brungardt, Mix Engineer e collaboratore di(tra i musicisti più importanti, negli Anni '90, del panorama R&B). L'...Arcade Geddon è il nuovo looter shooter di IllFonic, un multiplayer co-op fino a tre giocatori che unisce PvE, PvP e mappe procedurali.