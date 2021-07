Ranking Atp | per Djokovic 331 settimane sul trono | baby Alcaraz vola al 55° posto

(Di lunedì 26 luglio 2021) Nessuna variazione nella top ten delmondiale ATP, sempre guidata da Novak. Il 34enne serbo, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo ...

Nessuna variazione nella top ten delmondiale, sempre guidata da Novak Djokovic. Il 34enne serbo, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al, dopo aver ...Il tennista italiano, attualmente numero 26 delmondiale maschile, si è arreso al georgiano Nikoloz Basilashvili (41). L'azzurro ha alzato bandiera bianca dopo 2 ore e 43 minuti di gioco ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | La prima di Carlos Alcaraz. Umago ha tenuto a battesimo il super-talento spagnolo, diciotto anni compiuti a maggio, facendo da teatro al suo primo titolo ...Nessuna variazione nella top ten del ranking mondiale ATP, sempre guidata da Novak Djokovic. Il 34enne serbo, diventato per la prima volta numero ...