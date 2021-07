Quelli che non potranno avere il Green pass. "Esodati del Covid", disastro Speranza: peggio della Fornero, le conseguenze (Di lunedì 26 luglio 2021) Italiani vaccinati (o guariti) ma ancora senza il diritto al Green pass in patria. È il "limbo" delle decine di migliaia di connazionali residenti in Gran Bretagna, al momento esclusi dal riconoscimento dell'agognata carta verde "salva vacanze". Un problema che riguarda una delle più numerose comunità di italiani all'estero i quali, fra Londra e il resto del Regno, hanno potuto usufruire della massiccia campagna di vaccinazioni di Sua maestà e sono in possesso del Green pass rilasciato dal Servizio sanitario britannico. Una beffa al quadrato, dato che gli italiani in Gran Bretagna hanno ricevuto dosi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Italiani vaccinati (o guariti) ma ancora senza il diritto alin patria. È il "limbo" delle decine di migliaia di connazionali residenti in Gran Bretagna, al momento esclusi dal riconoscimento dell'agognata carta verde "salva vacanze". Un problema che riguarda una delle più numerose comunità di italiani all'estero i quali, fra Londra e il resto del Regno, hanno potuto usufruiremassiccia campagna di vaccinazioni di Sua maestà e sono in possesso delrilasciato dal Servizio sanitario britannico. Una beffa al quadrato, dato che gli italiani in Gran Bretagna hanno ricevuto dosi del ...

