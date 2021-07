Quella memoria del sangue che è ancora alla ricerca della verità (Di martedì 27 luglio 2021) Una lunga scia di sangue, scandita da ventotto delitti raccapriccianti commessi nello spazio di poco più di sei anni, tra l’agosto del 1977 e il marzo del 1984. Le vittime colpite con coltelli da cucina, martelli e accette o bruciate vive mentre dormivano in macchina o in rifugi di fortuna o mentre seguivano la proiezione di un film in un cinema «a luci rosse», l’Eros sexy center di Milano. TUTTI OBIETTIVI della violenza fanatica di un gruppo neonazista che rivendicava … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 luglio 2021) Una lunga scia di, scandita da ventotto delitti raccapriccianti commessi nello spazio di poco più di sei anni, tra l’agosto del 1977 e il marzo del 1984. Le vittime colpite con coltelli da cucina, martelli e accette o bruciate vive mentre dormivano in macchina o in rifugi di fortuna o mentre seguivano la proiezione di un film in un cinema «a luci rosse», l’Eros sexy center di Milano. TUTTI OBIETTIVIviolenza fanatica di un gruppo neonazista che rivendicava … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ivanscalfarotto : Utøya: 10 anni da quella mattanza di ragazzi, classe dirigente del domani, colpevoli solo di essere la speranza di… - ElenaOrsi76 : RT @UnTemaAlGiorno: Cercava una soluzione e quella lo raggiunse, #comeSpessoSuccede, sorprendendolo alle spalle,risalendo la via -che di tu… - brunamar14 : RT @LNDC_NAZIONALE: #DogFilmFestival: premio per il corto in memoria di Angelo. La 1a edizione della rassegna ha visto tra le menzioni spec… - meryanne61 : RT @UnTemaAlGiorno: Cercava una soluzione e quella lo raggiunse, #comeSpessoSuccede, sorprendendolo alle spalle,risalendo la via -che di tu… - EugenioMercurio : @Toccoditacco10 Dimmi che guardi quella trasmissione solo perché sai già a memoria la puntata di #Freedom in onda su Italia 1... ?? -