Quali sono i vaccini più somministrati in Italia? Almeno un over 12 su due lo ha fatto (Di lunedì 26 luglio 2021) sono 65.315.438 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 95% del totale di quelle consegnate, pari finora a 68.748.321 (nel dettaglio 47.506.912 Pfizer/BioNTech, 7.118.302 Moderna, 11.858.468 Vaxzevria-Astrazeneca... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021)65.315.438 le dosi di vaccino somministrate in, il 95% del totale di quelle consegnate, pari finora a 68.748.321 (nel dettaglio 47.506.912 Pfizer/BioNTech, 7.118.302 Moderna, 11.858.468 Vaxzevria-Astrazeneca...

