Quali sono i vaccini più somministrati in Italia? Almeno un over 12 su due lo ha fatto (Di lunedì 26 luglio 2021) sono 65.315.438 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 95% del totale di quelle consegnate, pari finora a 68.748.321 (nel dettaglio 47.506.912 Pfizer/BioNTech, 7.118.302 Moderna, 11.858.468 ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 luglio 2021)65.315.438 le dosi di vaccino somministrate in, il 95% del totale di quelle consegnate, pari finora a 68.748.321 (nel dettaglio 47.506.912 Pfizer/BioNTech, 7.118.302 Moderna, 11.858.468 ...

Advertising

NicolaPorro : Ora le cose che non si possono più dire sono diventate troppe: ecco quali ?? - Corriere : A Milano si mangia il miglior pesce d’Italia: ecco perché e quali sono i ristoranti da ... - LegaSalvini : AGGRESSIONE GAZEBO CAGLIARI, ZOFFILI (LEGA): “MANETTE PER ANARCHICI DELINQUENTI” Cagliari, 20 lug - 'Sono in conta… - antokindness : RT @GuidoDeMartini: ?? IL PUNTO CHIAVE dell’imporre UN LASCIAPASSARE per accedere ai servizi, è ABITUARE LE PERSONE A OBBEDIRE alle richiest… - Mariang47614228 : RT @GuidoDeMartini: ?? IL PUNTO CHIAVE dell’imporre UN LASCIAPASSARE per accedere ai servizi, è ABITUARE LE PERSONE A OBBEDIRE alle richiest… -