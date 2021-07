Pulizia e decoro del litorale: a Fondi i beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro sulle spiagge (Di lunedì 26 luglio 2021) È ufficialmente partito ' Valorizziamo la Costa ', l'ultimo progetto promosso dall'amministrazione comunale di Fondi nell'ambito dei Puc. Da questa mattina i beneficiari di reddito di cittadinanza ... Leggi su latinatoday (Di lunedì 26 luglio 2021) È ufficialmente partito ' Valorizziamo la Costa ', l'ultimo progetto promosso dall'amministrazione comunale dinell'ambito dei Puc. Da questa mattina ididi...

Advertising

gualtierieurope : In questi anni #Roma ha dimenticato #Ostia. Trasporti, decoro urbano, pulizia, valorizzazione dell'area archeologic… - zazoomblog : Pulizia e decoro del litorale: a Fondi i beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro sulle spiagge -… - EcoLitoraleTv : Fondi, attivato il progetto Puc Valorizziamo il litorale: pulizia e decoro delle spiagge - mariavenera : RT @gualtierieurope: In questi anni #Roma ha dimenticato #Ostia. Trasporti, decoro urbano, pulizia, valorizzazione dell'area archeologica,… - Profilo3Marco : RT @gualtierieurope: In questi anni #Roma ha dimenticato #Ostia. Trasporti, decoro urbano, pulizia, valorizzazione dell'area archeologica,… -