PS4 e PS5 Annunciati gratis i giochi di agosto dalla stessa Sony (Di lunedì 26 luglio 2021) , in arrivo per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. PlayStation Plus logoCi siamo: Sony ha annunciato ufficialmente quelli che saranno i videogiochi disponibili per PlayStation 4 e PlayStation 5, gratuitamente, per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus durante il mese di agosto 2021. Il giorno in cui sarà possibile effettuare il download sarà il 3 agosto. POTREBBE INTERESSARTI –> Shadow of the Tomb Raider si aggiorna e prepara il salto a PS5 e next-gen Tre giochi di livello ad agosto 2021 con PlayStation Plus Plants Vs. Zombies: Battle for ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) , in arrivo per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. PlayStation Plus logoCi siamo:ha annunciato ufficialmente quelli che saranno i videodisponibili per PlayStation 4 e PlayStation 5, gratuitamente, per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus durante il mese di2021. Il giorno in cui sarà possibile effettuare il download sarà il 3. POTREBBE INTERESSARTI –> Shadow of the Tomb Raider si aggiorna e prepara il salto a PS5 e next-gen Tredi livello ad2021 con PlayStation Plus Plants Vs. Zombies: Battle for ...

