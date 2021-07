“Provo imbarazzo per te…”. Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta: il caso col nuovo fidanzato della figlia (Di lunedì 26 luglio 2021) Guenda Goria è fidanzata con Mirko Gancitano, videomaker freelance, fotografo e producer, lavora per l’agenzia di Alex Belli e ha lavorato a diversi programmi televisivi, ricoprendo tra l’altro il ruolo di inviato a La prova del cuoco nel 2017. Pare che lei abbia già conosciuto i famigliari del ragazzo, durante il viaggio che hanno fatto in Sicilia, viaggio in cui hanno sfiorato un incidente in barca. “È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi per dirvi di non fare mai una cosa del genere – ha detto su Instagram Guenda Goria -: praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)è fidanzata con Mirko Gancitano, videomaker freelance, fotografo e producer, lavora per l’agenzia di Alex Belli e ha lavorato a diversi programmi televisivi, ricoprendo tra l’altro il ruolo di inviato a La prova del cuoco nel 2017. Pare che lei abbia già conosciuto i famigliari del ragazzo, durante il viaggio che hanno fatto in Sicilia, viaggio in cui hanno sfiorato un incidente in barca. “È successo un fatto molto grave che voglio condividere con voi per dirvi di non fare mai una cosa del genere – ha detto su Instagram-: praticamente una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, ...

Advertising

antonio_guarino : @marcocanestrari Maronn, solo a guardarlo provo imbarazzo. - TwBeautiful : RT @amerutan: Vorrei dire tante cose su sta scena della Liberazione di Flo, ma provo solo imbarazzo per quelli che l hanno scritta e pietà… - amerutan : Vorrei dire tante cose su sta scena della Liberazione di Flo, ma provo solo imbarazzo per quelli che l hanno scritt… - pattybonn : @articoloUnoMDP provo un profondo imbarazzo per @pbersani e @robersperanza per le gravi parole dette da Travaglio a… - spieIthetea : sinceramente provo imbarazzo per voi -