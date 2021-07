Promessa mantenuta dai 5 Stelle. Partiti i primi assegni dell’Inps per sostenere figli e famiglie

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Da oggi migliaia distanno cominciando a ricevere iper iminori da parte: è una notizia estremamente positiva perché la riforma del welfare che abbiamo contribuito a scrivere sta diventando finalmente realtà”. Questo l’annuncio, contenuto in una nota, delle deputate e dei deputati del Movimento 5in commissione Affari sociali che esultano per un risultato definito “storico”. Ma la battaglia non è ancora finita perché i grillini intendono andare oltre tanto che già pensano ai prossimi passi per mettere in sicurezza i più bisognosi. Nel ...

Advertising

persiancatstan : RT @RCapruta: ' Fuori da qui saranno solo sorrisi' ed è stato così la promessa la mantenuta #prelemi - Alessan47944606 : RT @RCapruta: ' Fuori da qui saranno solo sorrisi' ed è stato così la promessa la mantenuta #prelemi - amoreviscerale : RT @RCapruta: ' Fuori da qui saranno solo sorrisi' ed è stato così la promessa la mantenuta #prelemi - GiusyD8 : RT @RCapruta: ' Fuori da qui saranno solo sorrisi' ed è stato così la promessa la mantenuta #prelemi - Stefycr7T : RT @soledad_crystal: La bellezza di questo like Decisamente la promessa mantenuta piu bella? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Promessa mantenuta

il Resto del Carlino

Un sogno che si realizza, una". I lavori in corso si stanno interessando della manutenzione dell'immobile per un importo di 170mila euro , programmato reperendo le somme attraverso ...Il Club Med riaprirà per la stagione invernale 2021, malgrado i lavori di ampliamento del resort siano ancora in corso. Sarà quindilafatta dai vertici che avevano annunciato la chiusura per lo scorso inverno e per questa estate. Sulla ripartenza non interferiranno i lavori di ampliamento che dovrebbero essere ..."Da oggi migliaia di famiglie stanno cominciando a ricevere i primi assegni per i figli minori da parte dell'Inps: è una notizia estremamente positiva ...La svolta verde. Ma non è stata solo una questione di taglia per Ferrero. Attraverso le acquisizioni la multinazionale con radici ad Alba ha cambiato il profilo del business, pas ...