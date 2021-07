Prodotti per la cura degli abiti e spazzole per le scarpe da Acca Kappa (Di lunedì 26 luglio 2021) MILANO – Indossare ogni giorno abiti realizzati con tessuti pregiati e delicati, insieme a calzature in pellame lavorate artigianalmente, non è semplicemente una scelta di stile, che caratterizza in modo particolare gli italiani, ma anche e soprattutto un atto d’amore verso se stessi, un dono che quotidianamente possiamo farci: quello di vestire bene, di puntare sulla qualità dei materiali, dei tagli, delle lavorazioni sapienti, quello di essere ogni giorno la versione migliore di noi stessi, anche attraverso ciò che indossiamo. A questo gesto d’amore, Acca Kappa vuole aggiungerne un altro di fondamentale importanza: quello del rispetto ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021) MILANO – Indossare ogni giornorealizzati con tessuti pregiati e delicati, insieme a calzature in pellame lavorate artigianalmente, non è semplicemente una scelta di stile, che caratterizza in modo particolare gli italiani, ma anche e soprattutto un atto d’amore verso se stessi, un dono che quotidianamente possiamo farci: quello di vestire bene, di puntare sulla qualità dei materiali, dei tagli, delle lavorazioni sapienti, quello di essere ogni giorno la versione migliore di noi stessi, anche attraverso ciò che indossiamo. A questo gesto d’amore,vuole aggiungerne un altro di fondamentale importanza: quello del rispetto ...

