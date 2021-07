Advertising

anteprima24 : ** Procura di #Avellino, da oggi in vigore il nuovo progetto organizzativo ** - Roberto__Erre : @ScleUnw @cianchetto4 La Procura della Repubblica di Avellino ha fatto riprocessare i tamponi e anche disposto un t… - puntomagazine : Per i proprietari dei terreni è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avelli… - Neil18722810 : @manuela_orazi @Ern4Pel @IomechiamoRoma1 @Piero_Farenti @carlac61 @pacio1972 @TerraFederico @bruscro4 Chiedo il tra… - HushiDani : @BofhSkull @CarloCalenda @micheleemiliano Il complotto contro la procura di Trani che indagava sul complotto contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura Avellino

Irpinia News

Laha chiesto il procedimento penale senza passare per l'udienza preliminare. Richiesta ... Dalle indagini della Squadra Mobile di, è emerso come il piano iniziale dei due ragazzi fosse ...E' stata chiamata, in via precauzionale, un'autoambulanza del 118 e lui, il trentanovenne di, è stato denunciato, alladella Repubblica per guida in stato d'ebbrezza e per resistenza ...E’ entrato oggi in vigore il nuovo Progetto Organizzativo della Procura della Repubblica di Avellino. Accanto ad interventi diretti ad accelerare la definizione degli affari più semplici ed a ridurre ...Il prossimo 27 ottobre sarà celebrato il giudizio immediato per i due fidanzatini accusati in concorso dell'omicidio di Aldo Gioia ...