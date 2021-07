Primario di malattie infettive al corteo anti Green pass, ora l’Ordine valuta un’azione disciplinare (Di lunedì 26 luglio 2021) Pietro Luigi Garavelli è Primario di malattie infettive all’ospedale Maggiore di Novara. È stato nominato Cavaliere della Repubblica ed è molto conosciuto nel suo territorio per essere stato un pioniere delle cure domiciliari per la Covid-19. Sui social, appare come strenuo difensore delle terapie contro il Sars-CoV-2 a base di idrossiclorochina. Molti, nel vederlo in piazza ad Alessandria alla manifestazione contro il Green pass, circondato anche dai No vax, sono rimasti stupiti. «Non ero lì per protestare – assicura lui – ma per fare informazione come ho sempre fatto in tutta la mia carriera ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Pietro Luigi Garavelli èdiall’ospedale Maggiore di Novara. È stato nominato Cavaliere della Repubblica ed è molto conosciuto nel suo territorio per essere stato un pioniere delle cure domiciliari per la Covid-19. Sui social, appare come strenuo difensore delle terapie contro il Sars-CoV-2 a base di idrossiclorochina. Molti, nel vederlo in piazza ad Alessandria alla manifestazione contro il, circondato anche dai No vax, sono rimasti stupiti. «Non ero lì per protestare – assicura lui – ma per fare informazione come ho sempre fatto in tutta la mia carriera ...

