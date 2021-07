Primario di malattia infettive di Novara alla manifestazione contro Green Pass | Volevo informare

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’Asl dista valutando l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un medico che ieri ha partecipatodi Alessandriail. E’ quanto si apprende in ambienti sanitari. Il medico è Pierluigi Garavelli,di malattieall’ospedale Maggiore.Agli organi di informazione locale ha dichiarato di aver preso parte’permeglio i partecipanti” sottolineando che “io e la mia famiglia siamo tutti vaccinati?. ...

Il medico è Pierluigi Garavelli,di malattie infettive all'ospedale Maggiore. Agli organi di informazione locale ha dichiarato di aver preso parte alla manifestazione 'per informare meglio i ...Ne è continuo il professor Paolo Grossi,di malattie infettive all'ospedale di Varese, ... perchèé il vaccino è l'unica arma che abbiamo per evitare conseguenze gravi della"....L’Asl di Novara sta valutando l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un medico che ieri ha partecipato alla manifestazione di Alessandria contro il green pass. E’ quanto si appren ...No vax e Green Pass, Galli: “Se vogliono continuare saranno un ottimo veicolo di infezione. La validità di 9 mesi è una grossolana sciocchezza" ...