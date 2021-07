Preghiera di oggi 26 luglio alla Madonna della Guarigione (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ghiacciaio avanzò e devastò la chiesa, ma la statua miracolosa rimase intatta: anche Benedetto XVI si recò lì in Preghiera per ringraziare La storia di questa particolare devozione riporta a un ammasso di pietre, in dialetto locale chiamate “berrier”, vicino alle quali si trovava l’oratorio in cui veniva venerata la Madonna, meglio come la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ghiacciaio avanzò e devastò la chiesa, ma la statua miracolosa rimase intatta: anche Benedetto XVI si recò lì inper ringraziare La storia di questa particolare devozione riporta a un ammasso di pietre, in dialetto locale chiamate “berrier”, vicino alle quali si trovava l’oratorio in cui veniva venerata la, meglio come la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

