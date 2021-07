Prefettura Napoli, tavolo tecnico per soluzioni a crisi 118 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A Napoli verrà istituito un tavolo tecnico che verrà convocato nelle prossime settimane per elaborare possibili proposte sui problemi del servizio 118 che soffre cronica mancanza di personale medico e infermieristico. E’ quanto deciso al termine del tavolo che si è svolto oggi in Prefettura a Napoli presieduta dal Prefetto Marco Valentini proprio sull’operatività del servizio del 118, convocata a seguito delle diverse segnalazioni concernenti criticità relative all’organizzazione e al funzionamento della gestione dell’emergenza. Alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Averrà istituito unche verrà convocato nelle prossime settimane per elaborare possibili proposte sui problemi del servizio 118 che soffre cronica mancanza di personale medico e infermieristico. E’ quanto deciso al termine delche si è svolto oggi inpresieduta dal Prefetto Marco Valentini proprio sull’operatività del servizio del 118, convocata a seguito delle diverse segnalazioni concernenti criticità relative all’organizzazione e al funzionamento della gestione dell’emergenza. Alla ...

