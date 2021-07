Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre (Di lunedì 26 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le venti squadre di Serie A sono pronte ai vari ritiri Precampionato – chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma di amichevoli di tutte le squadre italiane. calendario ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ...

Ultime Notizie dalla rete : Precampionato 2021 Ore decisive per l'Arezzo e il ripescaggio Il ritiro precampionato partirà mercoledì 28 luglio fino al 9 agosto a Pieve Santo Stefano. I ...- Sono ore decisive per il futuro dell'Arezzo e il campionato che dovrà affrontare nella stagione 2021/...

Napoli, le amichevoli con Bayern Monaco e Wisla Cracovia in PPV su Sky Dopo l'amichevole con la Pro Vercelli il Napoli di Spalletti prosegue il suo precampionato con la sfida al Bayern Monaco prima e contro il Wisla Cracovi a. Entrambe le amichevoli saranno trasmesse su Sky in pay - per - view su Primafila (costo del singolo match 9,99 iva ...

Calciomercato Inter/ Prolungate le vacanze di Nandez, ecco il motivo Calciomercato Inter, il giovane Satriano piace a diversi club. Lautaro Martinez è felice ma su di lui c'è anche l'Atletico di Madrid.

Lantignotti, pupillo dell'Arrigo e le "sgridate" del Trap Basta la parola. Anzi, bastano quei tre cognomi: Sacchi, Trapattoni, Capello. Li ha avuti tutti e tre come allenatori Christian Lantignotti, talento cristallino classe 1970: Sacchi e Capello al Milan, ...

