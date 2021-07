Pozzuoli | torna a casa ma la trova occupata da una donna incinta

(Di lunedì 26 luglio 2021) Per farsi curare dal Covid si trasferisce adella madre a Marano, qualcuno si accorge della sua assenza e adocchia lamomentaneamente libera. E così quando esce per una nuova visita...

E così quando esce per una nuova visita alla mamma l'uomoe trova l'appartamento occupato da una donna incinta e dalla sua famiglia. È capitato aa un inquilino delle case popolari di ...La pièce, che dà corpo alla famosa opera di Marguerite Yourcenar,il 23 e 24 luglio, nel ... Fabio Pagano dichiara: "Lo stadio di Antonino Pio diè uno dei luoghi simbolo del nostro ...Per farsi curare dal Covid si trasferisce a casa della madre a Marano, qualcuno si accorge della sua assenza e adocchia la casa momentaneamente libera. E così quando esce per una nuova ...La Virtus Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con il centro Iba Koite Thiam. Classe 1998 nell’ultimo campionato ha militato in serie B con ...