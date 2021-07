Post parto si sveglia dall’anestesia dopo il cesareo: così la mamma scopre cosa avevano fatto i medici (Di lunedì 26 luglio 2021) È una storia dai contorni poco chiari quella accaduta a Darya Kadochnikova, 19enne russa originaria della regione di ?eljabinsk, che ha da poco dato alla luce una bambina. La neonata ha infatti una vistosa cicatrice sulla guancia, causata probabilmente da un accidentale taglio con un bisturi. Darya era pronta a far nascere la sua piccola in modo naturale, ma all’ultimo momento la bambina ha cambiato posizione, portando i medici dell’ospedale di Kyštym a operare un taglio cesareo. La ragazza ha affrontato il travaglio sotto anestesia epidurale, ma a seguito della prima incisione la ragazza ha iniziato a urlare. Le è stata fatta quindi una seconda ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 luglio 2021) È una storia dai contorni poco chiari quella accaduta a Darya Kadochnikova, 19enne russa originaria della regione di ?eljabinsk, che ha da poco dato alla luce una bambina. La neonata ha infatti una vistosa cicatrice sulla guancia, causata probabilmente da un accidentale taglio con un bisturi. Darya era pronta a far nascere la sua piccola in modo naturale, ma all’ultimo momento la bambina ha cambiato posizione, portando idell’ospedale di Kyštym a operare un taglio. La ragazza ha affrontato il travaglio sotto anestesia epidurale, ma a seguito della prima incisione la ragazza ha iniziato a urlare. Le è stata fatta quindi una seconda ...

Advertising

Inkhearth_ : copiato da tipo tutti post a pic of u and your three fav and let your moots decide who suits you best !! volevo… - gaetanog : @Pasqual01029538 @antonellocapor2 Per quanto mi riguarda no, nei miei post non troverà mai l'espressione 'grillini'… - tbslnilgasoline : LA PRIMERA SELFIE POST PARTO - duplikey : Voglio avviare una startup, da dove parto? Da questo post! [Aggiornato] - Alhondra__ : Primer teteo post parto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Post parto Stanchezza? Scopri i benefici del magnesio ... utilizzato spesso nelle terapie contro la depressione e può essere usato anche come integratore in momenti di forte stress o particolarmente difficili, come quello della depressione post - parto. 6. ...

Vacanze avventura con i bambini ...Vacanze Francesca Capriati Giornalista Mamma blogger Dalla gravidanza al parto, dall'allattamento all'adolescenza: il mio spazio virtuale per condividere esperienze, difficoltà ed informazioni. Post ...

Come curare i punti post parto Nostrofiglio Belén Rodriguez si allena dopo il parto: la personal trainer svela il segreto della sua forma smagliante A 12 giorni dal parto Belén Rodriguez è tornata ad allenarsi, con l’aiuto di una personal trainer che la sta guidando in un workout leggero ...

Belen Rodriguez, come si mostra a pochi giorni dal parto: la splendida forma fisica Finalmente Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta, è nata la piccola Luna Marì: la showgirl mostra già una silhouette perfetta Foto: Kikapress ...

... utilizzato spesso nelle terapie contro la depressione e può essere usato anche come integratore in momenti di forte stress o particolarmente difficili, come quello della depressione. 6. ......Vacanze Francesca Capriati Giornalista Mamma blogger Dalla gravidanza al, dall'allattamento all'adolescenza: il mio spazio virtuale per condividere esperienze, difficoltà ed informazioni....A 12 giorni dal parto Belén Rodriguez è tornata ad allenarsi, con l’aiuto di una personal trainer che la sta guidando in un workout leggero ...Finalmente Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta, è nata la piccola Luna Marì: la showgirl mostra già una silhouette perfetta Foto: Kikapress ...