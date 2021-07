Porsche Cayenne - Al volante della Turbo GT

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 luglio 2021) LaGT si riconosce per una serie di dettagli che solleticano il palato di chi ama andar forte. Lo scarico di titanio, per esempio, più leggero di 18 chili rispetto a quello, posizionato centralmente, è incorniciato da un vero estrattore in carbonio. Poco più in alto, il grande spoiler con listelli di carbonio e poi l'ala mobile più ampia. Il loro lavoro congiunto genera una downforce di 40 chili alla velocità massima. Il muso sfrutta prese d'aria maggiorate per far respirare meglio il V8 bida 640 CV. I cerchi salgono a 22 pollici, ci sono carreggiate ...