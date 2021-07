Polemica sul primario di Novara al corteo anti Green Pass. Lui si difende: “Ho fatto solo informazione” (Di lunedì 26 luglio 2021) Un primario di malattie infettive che lavora a Novara, Pietro Luigi Garavelli, è stato travolto dalle polemiche per la sua presenza, lo scorso sabato pomeriggio, a una manifestazione contro le nuove regole sul Green Pass che si è svolta ad Alessandria e in altre 30 città italiane. Il medico, intervistato dall’Agi ha raccontato di essere capitato al corteo quasi per caso, dopo essersi recato in città per fare un acquisto. “Ho fatto solo informazione, un bel momento formativo. Altro che corteo no Green ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021) Undi malattie infettive che lavora a, Pietro Luigi Garavelli, è stato travolto dalle polemiche per la sua presenza, lo scorso sabato pomeriggio, a una manifestazione contro le nuove regole sulche si è svolta ad Alessandria e in altre 30 città italiane. Il medico, intervistato dall’Agi ha raccontato di essere capitato alquasi per caso, dopo essersi recato in città per fare un acquisto. “Ho, un bel momento formativo. Altro cheno...

