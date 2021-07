Poggio a Caiano | Serena Altavilla chiude il Festival delle Colline 2021

(Di lunedì 26 luglio 2021) Già vocalist dei Baby Blue/Blue Willa, La Band del Brasiliano, Solki – per non direcollaborazioni con Calibro 35 e Mariposa, tra gli altri -presenta l’album “Morsa” che ha segnato il recente debutto da solista L'articolo proviene da Firenze Post.

Si chiude mercoledì 28 luglio con il concerto di Serena Altavilla nel giardino della Villa Medicea di(Prato) l'edizione 2021 del Festival delle Colline. Inizio ore 21,30. La serata è ...... Sevres, Vincennes, Doccia e Capodimonte, provenienti da Palazzo del Quirinale, dalla Galleria degli Uffizi, dal Museo di Villa Medicea die dai Musei Reali di Torino, appartenenti a ...Già vocalist dei Baby Blue/Blue Willa, La Band del Brasiliano, Solki – per non dire delle collaborazioni con Calibro 35 e Mariposa, tra gli altri - Serena Altavilla presenta l’album “Morsa” che ha seg ...Già vocalist dei Baby Blue/Blue Willa, La Band del Brasiliano, Solki – per non dire delle collaborazioni con Calibro 35 e Mariposa, tra gli altri – Serena Altavilla presenta l’album “Morsa” che ha seg ...