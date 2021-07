Pogba-PSG, è fatta per il centrocampista. Al Manchester United 50 milioni di euro (Di lunedì 26 luglio 2021) Pogba è in procinto a diventare un giocatore del PSG. Secondo quanto riportato da TMW, per il centrocampista i francesi spenderanno 50 milioni di euro. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pogba, pressing del PSG sul centrocampista ex Juve Pogba, settimana decisiva per la sua nuova destinazione. Ecco quale Calciomercato Inter gennaio – Eriksen al PSG scambio con Paredes Cristiano Ronaldo-Manchester United, c’è l’offerta degli inglesi ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 luglio 2021)è in procinto a diventare un giocatore del PSG. Secondo quanto riportato da TMW, per ili francesi spenderanno 50di. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, pressing del PSG sulex Juve, settimana decisiva per la sua nuova destinazione. Ecco quale Calciomercato Inter gennaio – Eriksen al PSG scambio con Paredes Cristiano Ronaldo-, c’è l’offerta degli inglesi ...

GoalItalia : 'Dovresti ascoltare tua madre, lei non ti vuole qui. Nemmeno noi!' ?? Il messaggio dei tifosi del PSG a Paul Pogba… - FBiasin : È bello constatare che nonostante gli incassi a zero, gli stadi chiusi e tutte le rogne, anche i club più in diffic… - capuanogio : All’emiro deve essere avanzato qualche spicciolo in tasca… Che nostalgia di quei tempi in cui almeno facevano finta… - MuharemPSG : @FabrizioRomano Pogba to PSG news? - PSGInMyBlood : RT @Sportpeoplenet: Voci di mercato accostano #Pogba al #PSG ma l'entourage dell'ex Juve, in cui centrale è la figura della madre, non sare… -