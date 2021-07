Più alti gli assegni familiari: a chi spettano e a quanto ammontano (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Inps, con la circolare del 30 giugno 2021 (la numero 92), ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli assegni per il nucleo familiare (Anf), per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, e della temporanea maggiorazione prevista dall’art. 5 del Decreto 79 per il periodo primo luuglio – 31 dicembre 2021. Ammontare e requisiti della maggiorazione I destinatari della maggiorazione sono i lavoratori che hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare che hanno o devono presentare la domanda Anf per il periodo 01.07.2021-30.06.2022. La maggiorazione in esame è pari a 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Inps, con la circolare del 30 giugno 2021 (la numero 92), ha fornito le istruzioni operative per la gestione degliper il nucleo familiare (Anf), per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, e della temporanea maggiorazione prevista dall’art. 5 del Decreto 79 per il periodo primo luuglio – 31 dicembre 2021. Ammontare e requisiti della maggiorazione I destinatari della maggiorazione sono i lavoratori che hanno diritto agliper il nucleo familiare che hanno o devono presentare la domanda Anf per il periodo 01.07.2021-30.06.2022. La maggiorazione in esame è pari a 37,50 euro per ciascun figlio, per i nucleifino ...

Ultime Notizie dalla rete : Più alti I Miti personali di Matteo Marchesini ... per quieto vivere, tutti lo accettano, mentre Filotette si accorge di vivere una fama forse più ... si rivela un rione di case scrostate per un bambino in evasione dai quartieri alti, ritrovando un ...

Macron in Polinesia: 'Chieda scusa per i test nucleari' Patrick Galenon, l'ex presidente della Cassa di previdenza sociale Cps del territorio, ha affermato che le donne polinesiane di età compresa tra 40 e 50 anni "hanno i più alti tassi di cancro alla ...

