Pioggia di medaglie per Monreale ai campionati nazionali di Danza sportiva (Di lunedì 26 luglio 2021) Pioggia di medaglie a Rimini per l’asd World latin di Monreale. La scuola incassa il successo e porta a casa la vittoria. Si sono conclusi con successo dopo 15 giorni di gare ai campionati italiani di Danza sportiva, dinamismo, bravura e determinazione sono gli aggettivi che contraddistinguono i campioni italiani vincenti. Diversi ballerini Monrealesi della world latin hanno incassato la vittoria portando a casa un grande risultato. Grandissima soddisfazione x i maestri Mirko e Sharon Cardì, che, seppur così giovani hanno un curriculum sportivo di caratura ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 26 luglio 2021)dia Rimini per l’asd World latin di. La scuola incassa il successo e porta a casa la vittoria. Si sono conclusi con successo dopo 15 giorni di gare aiitaliani di, dinamismo, bravura e determinazione sono gli aggettivi che contraddistinguono i campioni italiani vincenti. Diversi ballerinisi della world latin hanno incassato la vittoria portando a casa un grande risultato. Grandissima soddisfazione x i maestri Mirko e Sharon Cardì, che, seppur così giovani hanno un curriculum sportivo di caratura ...

