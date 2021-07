Pini sequestrati | De Iapinis | “L’amministrazione Mastella sfida la magistratura”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “e la sua amministrazione, di fatto, “no e sfiduciano” lae la Procura della Repubblica. Dopo un lungo anno di indagini della Procura della Repubblica, centinaia di pagine scritte, periti di altissimo livello (professori universitari), apparecchiature di avanguardia e di ultima tecnologia, uso di droni, indagini scrupolose della guardia di finanza, un lavoro colossale compiuto da decine di esperti messi in campo dal Pubblico Ministero, succede che nell’ultimo consiglio comunale del 22 luglio 2021, in pubblica assise, vengono dette cose, a nostro parere, inaccettabili”. ...

... in qualità di vicepresidente della Commissione Ambiente ha sollecitato ripetutamente sia il gruppo forestale dei Carabinieri sia la Prefettura, richiamandoli all'obbligo di tutela deidel viale ...Benevento . Li hanno'per il pericolo che si procedesse ad abbattimenti generalizzati, come previsto dalla ... in calce al provvedimento di sequestro di 352lungo il Viale degli ...Scrive Sandra Sandrucci presidente dell'associazione Altrabenevento: Su richiesta della Procura della Repubblica il GIP del Tribunale di Benevento ha sequestrato 352 pini di viale Atlantici e Pacevecc ...“Il sequestro di oltre 350 pini da parte della Procura di Benevento certifica che il Movimento 5 Stelle e i comitati avevano fondate ragioni per ritenere indiscriminato l’abbattimento del nostro patri ...