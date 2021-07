Pilato, finisce male e troppo presto: niente staffetta, rientra subito in Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) Le lacrime per il bronzo di Nicolò Martinenghi: ecco l'ultima immagine che resterà di Benedetta Pilato in questa Olimpiade giapponese. Dissolti gli ultimi dubbi, la sedicenne pugliese domani ripartirà ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Le lacrime per il bronzo di Nicolò Martinenghi: ecco l'ultima immagine che resterà di Benedettain questa Olimpiade giapponese. Dissolti gli ultimi dubbi, la sedicenne pugliese domani ripartirà ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pilato, finisce male e troppo presto: niente staffetta, rientra subito in Italia - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Pilato, finisce male e troppo presto: niente staffetta, rientra subito in Italia - Gazzetta_it : Pilato, finisce male e troppo presto: niente staffetta, rientra subito in Italia - PugliaStream : Olimpiadi, squalificata Benedetta Pilato: il sogno olimpico della 16enne nuotatrice finisce qui - infoitsport : Olimpiadi, squalificata Benedetta Pilato: il sogno olimpico della 16enne nuotatrice finisce qui -

Ultime Notizie dalla rete : Pilato finisce Pilato, finisce male e troppo presto: niente staffetta, rientra subito in Italia Le lacrime per il bronzo di Nicolò Martinenghi: ecco l'ultima immagine che resterà di Benedetta Pilato in questa Olimpiade giapponese. Dissolti gli ultimi dubbi, la sedicenne pugliese domani ripartirà per l'Italia. L'annuncio arriva dopo la squalifica nella batteria dei 100 rana (gambata ...

Diretta Olimpiadi, Garozzo d'argento nel fioretto. Quadarella è seconda in batteria dei 1500. Pellegrini semi con il 15° tempo su 16. ... ...12) c'è Federica Pellegrini OLIMPIADI Gli azzurri oggi a caccia di una medaglia OLIMPIADI Pilato ... L'ITALIA PERDE NETTAMENTE CON LA POLONIA L'Italvolley perde (e male) contro la Polonia: finisce con ...

Pilato squalificata nei 100 rana: «Gara orribile, cosa ho fatto?» ilmessaggero.it Le lacrime per il bronzo di Nicolò Martinenghi: ecco l'ultima immagine che resterà di Benedettain questa Olimpiade giapponese. Dissolti gli ultimi dubbi, la sedicenne pugliese domani ripartirà per l'Italia. L'annuncio arriva dopo la squalifica nella batteria dei 100 rana (gambata ......12) c'è Federica Pellegrini OLIMPIADI Gli azzurri oggi a caccia di una medaglia OLIMPIADI... L'ITALIA PERDE NETTAMENTE CON LA POLONIA L'Italvolley perde (e male) contro la Polonia:con ...