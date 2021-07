Piazza Affari chiude positiva, torna Banca Carige (Di lunedì 26 luglio 2021) Anche la nuova settimana inizia con notizie negative. Se sette giorni fa a spingere al ribasso i listini era stata l’avanzata della variante Delta, oggi gli operatori hanno dovuto confrontarsi con le notizie in arrivo dalla Cina. L’esecutivo ha annunciato nuove disposizioni sulle società private dell’istruzione, settore in cui verranno limitati investimenti stranieri e quotazioni, mentre dall’autorità giudiziaria sono arrivate nuove restrizioni a carico dei big di internet: a questo punto gli investitori temono una nuova ondata di provvedimenti destinati a minare la crescita della seconda economia mondiale. La notizia del ritorno del dividendo per i titoli del comparto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Anche la nuova settimana inizia con notizie negative. Se sette giorni fa a spingere al ribasso i listini era stata l’avanzata della variante Delta, oggi gli operatori hanno dovuto confrontarsi con le notizie in arrivo dalla Cina. L’esecutivo ha annunciato nuove disposizioni sulle società private dell’istruzione, settore in cui verranno limitati investimenti stranieri e quotazioni, mentre dall’autorità giudiziaria sono arrivate nuove restrizioni a carico dei big di internet: a questo punto gli investitori temono una nuova ondata di provvedimenti destinati a minare la crescita della seconda economia mondiale. La notizia del ritorno del dividendo per i titoli del comparto ...

Advertising

MKT_INS : Finale contrastato per le borse europee, al termine di una seduta incerta. Il Ftse Mib di Milano termina in rialzo… - DividendProfit : Piazza Affari allunga striscia vincente: impennata titoli oil, bene anche le banche - emiliapost_ : L’innovativa azienda @BIOGENERA specializzata nella produzione di #farmaci personalizzati, ha avviato il percorso p… - infoiteconomia : Per Piazza Affari finale di luglio bollente: 25 titoli del Ftse Mib al test conti 2° trimestre, possibile impennata… - MKT_INS : Finale contrastato per le borse europee. Il #FtseMib di Milano termina in rialzo dello 0,7% a 25.296 punti. -