Pianura | sequestra un giovane e lo rapina | arrestato 27enne

(Di lunedì 26 luglio 2021) Operazione della Polizia a, quartiere nel pieno di Napoli. Qui le forze dell’ordine hannounpere sequestro. Le forze dell’ordine prendono in arresto un uomo nel quartiere napoletano (Getty Images)Nella giornata di ieri, alle prime ore del mattino, gli agenti del commissariato dihanno svolto una nuova operazione di controllo del territorio come disposto dalla Centrale Operativa. Così le forze dell’ordine sono intervenuti in vico Costanzi, proprio all’interno del quartiere partenopeo, dopo la segnalazione di una. POTREBBE ...

Ieri mattina gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Costanzi aper la ...... tra le quali, Miano, Scampia, Secondigliano, Soccavo,, Fuorigrotta, Poggioreale e Barra Ponticelli, nonché in altre località della provincia partenopea, tra cui, Ercolano, Portici, Pozzuoli, ...Gli agenti, con il supporto delle volanti del Commissariato Bagnoli e dell’Ufficio Prevenzione Generale, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno indivi ...I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, mentre sostava a bordo della propria auto in un parcheggio di via Giorgio dei Grassi, un uom ...