Perchè Raffaella Carrà era un’icona | ce lo spiega Maria de Filippi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’abbiamo vista nella camera ardente per dare l‘ultimo saluto a. L’abbiamo sentita commossa nel suo ricordo via social alla show girl.denella sua ultima intervista per La Stampa torna a parlare diche rapporto c’era tra di loro ma soprattutto prova aredifficilmente una come lapotrà essere dimenticata. E quando deve provare a capireper molti era una icona gay, mette i puntini sulle i, laera una icona e basta… “Con ...