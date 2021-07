Per Chiara Ferragni e Fedez estate in Puglia senza Leone e Vittoria (Foto) (Di lunedì 26 luglio 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati un Puglia, praticamente ad un anno di distanza rispetto all’ultima volta. Stessa location dove la coppia ha scoperto la gravidanza di Chiara e l’arrivo quindi della piccola Vittoria. Mentre un anno fa, i Ferragnez erano impegnati principalmente con la sfilata di Dior, in questa estate 2021, oltre al lavoro, sembrano pensare soprattutto al relax. Hanno deciso di non portare con loro Leone e Vitto che sono ovviamente in buonissime mani e stanno trascorrendo i giorni pugliesi tra gite, cene e tanto divertimento al mare. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 luglio 2021)sono sbarcati un, praticamente ad un anno di distanza rispetto all’ultima volta. Stessa location dove la coppia ha scoperto la gravidanza die l’arrivo quindi della piccola. Mentre un anno fa, i Ferragnez erano impegnati principalmente con la sfilata di Dior, in questa2021, oltre al lavoro, sembrano pensare soprattutto al relax. Hanno deciso di non portare con loroe Vitto che sono ovviamente in buonissime mani e stanno trascorrendo i giorni pugliesi tra gite, cene e tanto divertimento al mare. ...

Advertising

AngeloCiocca : Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente… - AmbasciataUSA : Le attività informatiche ostili rappresentano una chiara minaccia per le nostre economie, le nostra infrastrutture… - petergomezblog : #Conte: Giù le mani dal reddito di cittadinanza. A #Draghi chiedo posizione chiara. #Renzi? Quando si firmano cont… - GalloniGalloni : @CarloCalenda Una chiara provocazione per incentivare le picconate al miglior Presidente del Consiglio al fine di f… - Chiara_Calime : @Martola__ In realtà per esperienza personale già mentre l'arbitro fa 'en gard' tu da sotto la maschera pensi 'ti a… -