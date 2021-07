Pensioni, in arrivo quelle di agosto. I conguagli e le trattenute fiscali del mese (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 luglio 2021 " In arrivo le Pensioni del mese, con valuta 2 agosto . Per coloro che le riscuotono da Poste Italiane è prevista l' anticipazione del pagamento, che, rispetto alle normali ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 luglio 2021 " Inledel, con valuta 2. Per coloro che le riscuotono da Poste Italiane è prevista l' anticipazione del pagamento, che, rispetto alle normali ...

Advertising

wam_the : Pagamenti INPS in arrivo: date Rdc luglio, Pensioni e Anf - agnostico43 : #Pensioni. Si cambia. Con l'arrivo della #Fornero le decisioni saranno prese di notte sul Monte Calvo durante un sabba. - AndreaV91234412 : @beatrice_tom Con l' arrivo di fornero temo che la questione pensioni sia superata ,in peggio ovviamente - RadioUci : BUONI SPESA: IN ARRIVO E più VELOCI! ANTICIPO PENSIONI AGOSTO: CALENDARIO / REDDITO DI LIBERTÀ | Radio UCI - Giornaleditalia : Pensioni agosto 2021: aumenti in arrivo, ma non per tutti. Come fare -