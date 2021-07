Pensioni, il calendario dei pagamenti di agosto: le date (Di lunedì 26 luglio 2021) Anche per il mese di agosto il pagamento delle Pensioni avviene in anticipo, secondo il calendario alfabetico, per coloro che le ritirano i contanti presso gli uffici postali. In particolare, Poste Italiane ha comunicato che le Pensioni del mese di agosto verranno accreditate a partire da martedì 27 luglio e fino al 31 luglio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Anche per il mese diil pagamento delleavviene in anticipo, secondo ilalfabetico, per coloro che le ritirano i contanti presso gli uffici postali. In particolare, Poste Italiane ha comunicato che ledel mese diverranno accreditate a partire da martedì 27 luglio e fino al 31 luglio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo ...

