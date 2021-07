Pensioni agosto 2021: pagamento anticipato al 27 (Di lunedì 26 luglio 2021) Pensioni agosto 2021 in arrivo. Il pagamento avverrà in anticipo, presso gli uffici postali, dal 27 al 31 luglio. La decisione dell’INPS ha carattere precauzionale e mira a limitare le occasioni di contagio Le Pensioni di agosto 2021 saranno erogate in anticipo. La decisione dell’INPS ha carattere precauzionale e mira a prevenire occasioni di assembramento. L’obiettivo è infatti quello di evitare code che esporrebbero gli aventi diritto a rischi legati alla pandemia e al caldo. Per tutte queste ragioni, le Pensioni di agosto ... Leggi su zon (Di lunedì 26 luglio 2021)in arrivo. Ilavverrà in anticipo, presso gli uffici postali, dal 27 al 31 luglio. La decisione dell’INPS ha carattere precauzionale e mira a limitare le occasioni di contagio Ledisaranno erogate in anticipo. La decisione dell’INPS ha carattere precauzionale e mira a prevenire occasioni di assembramento. L’obiettivo è infatti quello di evitare code che esporrebbero gli aventi diritto a rischi legati alla pandemia e al caldo. Per tutte queste ragioni, ledi...

