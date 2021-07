Pellegatti | “Brandt al Milan potrebbe essere più che un’opportunità”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Julian, una buona soluzione per la trequarti del? Secondo Carlosi, anche per una questione di costi e formula.

... si sofferma sui possibili nuovi arrivi Carlosul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel parla di: 'Il Dortmund non vorrebbe il prestito oneroso e sostiene che nessuno ...... si sofferma sui possibili nuovi arrivi Carlosul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel parla di: 'Il Dortmund non vorrebbe il prestito oneroso e sostiene che nessuno ...Tra Ilicic e Brandt. Il calciomercato del Milan gira attorno a questi nomi, in queste ultime ore. Pellegatti fa il punto della situazione ...Lazio, il punto sul mercato: Brandt si allontana, due ex per Sarri. La Lazio pensa a due giocatori allenati in passato dal mister Sarri.