Paura tra i Reali per l’annunciato libro in arrivo di Harry. Ma nella Famiglia c’è chi sta con lui… (Di lunedì 26 luglio 2021) Il principe Harry ha deciso di pubblicare un libro autobiografico l’anno prossimo che sarà seguito da altri tre. Questa notizia sta facendo preoccupare molto i membri più anziani della Famiglia reale (già frattanto scossi dall’intervista a suo tempo rilasciata ad Oprah) mentre inaspettatamente c’è chi ha preso posizione a suo fianco: si tratta delle principesse cugine Beatrice e Eugenie, che hanno cominciato a simpatizzare con il più piccolo dei figli di Carlo e Diana. Le principesse sostengono il principe Harry: ecco perché A quanto pare le due cugine sono contente della decisione di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 26 luglio 2021) Il principeha deciso di pubblicare unautobiografico l’anno prossimo che sarà seguito da altri tre. Questa notizia sta facendo preoccupare molto i membri più anziani dellareale (già frattanto scossi dall’intervista a suo tempo rilasciata ad Oprah) mentre inaspettatamente c’è chi ha preso posizione a suo fianco: si tratta delle principesse cugine Beatrice e Eugenie, che hanno cominciato a simpatizzare con il più piccolo dei figli di Carlo e Diana. Le principesse sostengono il principe: ecco perché A quanto pare le due cugine sono contente della decisione di ...

Advertising

fanpage : ??Paura per 37 atleti azzurri che erano a bordo insieme al giornalista positivo. Tra di loro l'intera squadra di Bas… - peachoux : vorrei poter dire che anche fukuoka fosse umida da far paura però per allora mi ero già più o meno abituata e poi t… - Alburen : @vitalbaa Tra l’altro la lista eventualmente andrebbe allargata, tutti ligi questi individui… a me fanno ridere e anche paura - Sabrina04925854 : RT @gioesposit: Resistere è non richiedere e non esibire MAI il green pass anche se ce l'hai. Questa è la vera resistenza: disobbedire e su… - aua4eve : RT @gioesposit: Resistere è non richiedere e non esibire MAI il green pass anche se ce l'hai. Questa è la vera resistenza: disobbedire e su… -