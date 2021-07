Pass sanitario | il Parlamento francese approva la legge | l’obbligo per la fascia 12-17 anni slitta al 30 settembre

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Senato francese ha approvato nella notte il disegno di legge per l'estensione del pass sanitario e per la vaccin… - MediasetTgcom24 : Covid, Francia: via libera definitivo al progetto di legge sul pass sanitario #Coroanvirus - daniela55302669 : RT @natalinogori51: @liliaragnar @FioreFio4 ULTIMA OCCASIONE, TUTTI POSSONO ADERIRE ALL’IMPUGNAZIONE DEL PASSAPORTO SANITARIO-Abolizione de… - XrpFan76495 : RT @natalinogori51: TUTTI POSSONO ADERIRE ALL'IMPUGNAZIONE DEL PASSAPORTO SANITARIO: Abolizione del green pass, udienza al TAR Lazio, il pr… - mirella2spa : RT @natalinogori51: @Bluefidel47 ULTIMA OCCASIONE, TUTTI POSSONO ADERIRE ALL’IMPUGNAZIONE DEL PASSAPORTO SANITARIO-Abolizione del green pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Pass sanitario

COME SI OTTIENE IL GREENDopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da ...con tessera sanitaria (o con il documento di identità se non si è iscritti al Servizio...Green, attenzione alla truffa per comprarlo su Telegram I Greensarebbero regolarmente rilasciati "dal SistemaEuropeo". Una vera e propria truffa visto che il rilascio del ...Facebook Shares Per partecipare alle riunioni di Giunta a Gela, in provincia di Caltanissetta, sarà necessario il green pass. Lo ha deciso il sindaco, Lucio Greco. “Chiederò il green pass per le riuni ...Come ampiamente prevedibile, spuntano in vendita su Telegram i Green Pass in maniera completamente illegale. Ci sono anche i pacchetti familiari.