Paola Egonu “santa subito”. All’azzurra perdonano tutto, dagli insulti alle avversarie alle foto fake (video) (Di lunedì 26 luglio 2021) Paola Egonu “santa subito”. Gli insulti alle avversarie alla faccia del fair play olimpico? Avete capito male. Sono benedizioni mascherate. Dell’azzurra portabandiera Cio, in queste ore, circola persino il santino. Campeggia sulle bacheche dei sacerdoti del “politicamente corretto”. Si contempla santa Paola mentre “levita” ad altezze siderali, durante una schiacciata. Nessuno osa dire che il miracolo non c’è. Che si tratta di una bufala. Tutti devono rimanere inginocchiati (ovviamente) e adoranti. Paola ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021)”. Glialla faccia del fair play olimpico? Avete capito male. Sono benedizioni mascherate. Dell’azzurra portabandiera Cio, in queste ore, circola persino il santino. Campeggia sulle bacheche dei sacerdoti del “politicamente corretto”. Si contemplamentre “levita” ad altezze siderali, durante una schiacciata. Nessuno osa dire che il miracolo non c’è. Che si tratta di una bufala. Tutti devono rimanere inginocchiati (ovviamente) e adoranti....

